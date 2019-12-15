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İnegöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı15 Aralık 2019 Pazar 09:58 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 10:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araç dere yatağına devrildi. Kaza da 3 kişi yaralandı.
Ali Ç. yönetimindeki 16 AF 420 plakalı otomobil, İnegöl-Yeniceköy Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü Ali Ç. ile araçta bulunan Tenzile ve Berkay Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA