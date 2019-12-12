Güncel
Arnavutluk'taki deprem12 Aralık 2019 Perşembe 17:03 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 17:05
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan heyetin, Arnavutluk'taki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediği bildirildi.
Tiran Politeknik Üniversitesi ile binalarda incelemelerde bulunan heyetin "Arnavutluk Deprem Raporunu" yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.
SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar başkanlığındaki heyette, Teknoloji Fakültesi doktor öğretim üyeleri İsa Vural, Osman Kırtel ve Yusuf Sümer de yer aldı.
Kaynak: AA