Haber Giriş: Kaynak: AA
İnebolu'da ev yangını
[Fotoğraf: AA]
İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu, Musa Mahallesi Karacakaya mevkisinde Turan Yılmaz'a ait kullanılmayan ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine yangına İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın komşu evlere sıçramadan kontrol altına alınırken 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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