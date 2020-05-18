İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi'nde yaşayan emekli Süleyman Turunçcu, ateş ve halsizlik şikayetiyle 28 Nisan'da Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine başvurdu.

Süleyman Turunçcu'ya uygulanan Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi. Turunçcu'nun, bedensel engelli SMA hastası eşi Huriye Turunçcu'ya uygulanan test de pozitif çıktı.

Turunçcu çifti, evlerinde karantinaya alındı.

Huriye Turunçcu sağlığına kavuşurken durumu kötüye giden Süleyman Turunçcu, 6 gün sonra, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 10 gün tedavi gören Turunçcu, uygulanan immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Turunçcu, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

"Onlara, yeryüzünün melekleri diyorum"

Süleyman Turunçcu, evinin bahçesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyon haberlerinden duyduğu Kovid-19 hastalığını kendisine teşhis konuluncaya kadar umursamadığını, teşhis konulduğunda ise çok korktuğunu dile getirdi.

Sağlığına kavuştuğu için şükrettiğini belirten Turunçcu, "Rahat nefes almak çok güzel bir şey." dedi.

Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığına tanık olduğunu belirten Turunçcu, "Ben onlara yeryüzünün melekleri diyorum. Benimle yiyeceklerini paylaştılar, beni alkışlarla uğurladılar. Hastanede yatarken ülkemizin ne kadar güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Herkesi, yetkililerin Kovid-19 konusunda yaptığı uyarı ve çağrılara kulak vermeye davet eden Turunçcu, "Çevreye ve duvara bakmak, tavana bakmaktan daha iyidir. Ben yoğun bakımda bunu bizzat yaşadım. Bir de bu hastalığı gördüğü tedavi sonucu yenen vatandaşlarımız mutlaka plazma bağışında bulunsunlar. Karantina sürem bitince plazma bağışında bulunacağım." diye konuştu.

Huriye Turunçcu ise "Verilen ilaçları kullanarak sağlığıma kavuştum ama eşim bu hastalığı daha ağır geçirdi. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız çok emek harcadı. Eşim yeniden sağlığına kavuşup evine geldiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.