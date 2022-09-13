Oğuzlar ilçesinde, kadınlar imece usulü olarak her gün bir kişinin kışlık yufka ekmeğini, belediye tarafından kurulan tandırlarda yapıyor. Bir araya gelen kadınlar, kış boyunca tüketilecek miktarda ekmeğin malzemesi olan hamurunu yoğurup kendi aralarında 'zuvala' olarak adlandırdıkları yumakları hazırlıyor, bir yandan da hamuru oklava ile açarak yufka haline getirdikten sonra tandırda pişiriyor.

Kadınların günün geç saatlerine kadar çalışarak hazırladıkları yufkalar, kış boyu tüketilmek üzere evlerin uygun yerlerinde muhafaza edilerek saklanıyor.

Kurutulan yufka ekmekler soğuk kış günlerinde börek olarak pişirilerek tüketiliyor. Hazırlanan el yapımı yufkalarla pişirilen börekler, ilçede kış sofralarında ayrı bir lezzet olarak yerini alıyor.