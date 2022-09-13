Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji verilerine göre, Bayburt ve Erzincan'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
Bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Öğle saatlerinden itibaren Erzincan'ın doğusu ile Bayburt ve Erzurum'un kuzey batısında yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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