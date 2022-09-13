Bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan'ın doğusu ile Bayburt ve Erzurum'un kuzey batısında yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.