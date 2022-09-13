Yenice beldesinin mezrasında Çoban Emrah Aksoy, ayı saldırısına uğradı. Boğuştuğu çobanın sağ elini ısıran ayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Eli kanlar içinde kalan Aksoy, babası Seyfullah Aksoy tarafından Şiran Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Eli sargıya alınan Aksoy, buradan Kelkit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Emrah Aksoy, "İnekler otluyordu. Geldiğimde ineklerin olmadığını fark ettim. İneklerin gitme ihtimali üzerine Yazıcılar bölgesine geçtim, dereye indim. Önce ayının sesini duydum. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken beni yakaladı. Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Ben de birkaç kez ayıya elimle vurdum. Beni bırakıp, geri döndü sonra ailemi aradım, hastaneye geldik."