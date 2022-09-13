Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kesim sırasında ağacın altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Balçıklı köyü Namazlık mevkisinde bir kişi, kesim yaptığı esnada ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce kurtarıldıktan sonra ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Zonguldak
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