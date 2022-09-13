Vali Hüdayar Mete Buhara, yeni eğitim yılı nedeniyle Borsa İstanbul Zernişan Vakkas İlkokulunu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Buhara, çeşitli tavsiyelerde bulundu, okul idarecilerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyarete eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da il genelinde 209 okulda 45 bin 110 öğrencinin yeni eğitim yılına başladığını ifade etti.