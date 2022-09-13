Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 07 VP 954 ile 63 BB 427 plakalı hafif ticari araçlar, Midyat-Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi mevkiinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mardin
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