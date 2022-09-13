Serpil Ö.'nün kullandığı otomobil, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda yavru köpeğe çarpmamak için fren yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç orta refüje vurarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Serpil Ö. ve araçtaki diğer kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.