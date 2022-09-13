Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 ED 874 plakalı otomobil, Gercüş-Batman kara yolunun Akyar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Batman
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