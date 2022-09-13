Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Diyarbakır Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 5-11 Eylül tarihlerinde kent genelinde 132 operasyon düzenlenmiş, 158 şüpheliye işlem yapılmış, 11 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda, 6 kilo 451,82 metanfetamin maddesi, 56 kilo 303,18 gram kubar ve toz esrar, 1 kilo 525 gram skunk maddesi, 2,57 gram kokain maddesi, 2,33 gram eroin maddesi, 140 kök kenevir bitkisi ele geçirildi" denildi.