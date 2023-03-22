İlk iftar saat kaçta? İl il iftar ve sahur saatleri... Ramazan imsakiyesi 2023...
Diyanet 2023 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahura kalkılacak. 2023 yılında oruç 23 Mart günü başlayacak. Peki ilk iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri... Ramazan imsakiyesi 2023...
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahura kalkılacak. İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale ve Edirne`de yapılacak. En uzun oruç Sinop, en kısa oruç ise Hatay'da tutulacak. İşte il il imsak ve iftar saatleri...
Müslüman alemi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkılacak. Teravih namazı da bu akşam kılınacak.
En uzun oruç tutan il
Sinop`ta 15 saat 23 dakikayla en uzun, Hatay`da ise 14 saat 56 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak.
İlk imsak, Iğdır`da saat 04.33`te, son imsak Çanakkale`de saat 05.43`te yaşanacak.
İlk iftar ise 18.25`te Iğdır`da, son iftar Çanakkale ve Edirne`de 19.35`te yapılacak. İşte orucun ilk gününde il il imsak ve iftar vakitleri...
2023 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
İşte il il iftar ve sahur saatleri...
Adana
İmsak vakti: 05.12 / İftar vakti: 18.59
Adıyaman
İmsak vakti: 04.59 / İftar vakti: 18.48
Afyonkarahisar
İmsak vakti: 05.28 / İftar vakti: 19.19
Ağrı
İmsak vakti: 04.37 / İftar saati: 18.29
Aksaray
İmsak vakti: 05.15 / İftar vakti: 19.05
Ankara
İmsak vakti: 05.17 / İftar vakti: 19.10
Amasya
İmsak vakti: 05.04 / İftar vakti: 18.58
Antalya
İmsak vakti: 05.26 / İftar vakti: 19.13
Ardahan
İmsak vakti: 04.36 / İftar vakti: 18.30
Artvin
İmsak vakti: 04.38 / İftar vakti: 18.33
Aydın
İmsak vakti: 05.40 / İftar vakti: 19.29
Balıkesir
İmsak vakti: 05.43 / İftar vakti: 19.34
Bartın
İmsak vakti: 05.17 / İftar vakti: 19.12
Batman
İmsak vakti: 04.47 / İftar vakti: 18.36
Bayburt
İmsak vakti: 04.47 / İftar vakti: 18.40
Bilecik
İmsak vakti: 05.28 / İftar vakti: 19.21
Bingöl
İmsak vakti: 04.48 / İftar vakti: 18.39
Bitlis
İmsak vakti: 04.39 / İftar vakti: 18.30
Bolu
İmsak vakti: 05.21 / İftar vakti: 19.15
Burdur
İmsak vakti: 05.30 / İftar vakti: 19.19
Bursa
İmsak vakti: 05.32 / İftar vakti: 19.25
Çanakkale
İmsak vakti: 05.44 / İftar vakti: 19.35
Çankırı
İmsak vakti: 05.15 / İftar vakti: 19.09
Çorum
İmsak vakti: 05.09 / İftar vakti: 19.02
Denizli
İmsak vakti: 05.35 / İftar vakti: 19.23
Diyarbakır
İmsak vakti: 04.49 / İftar vakti: 18.38
Düzce
İmsak vakti: 05.22 / İftar vakti: 19.17
Edirne
İmsak vakti: 05.40 / İftar vakti: 19.35
Elazığ
İmsak vakti: 04.55 / İftar vakti: 18.46
Erzincan
İmsak vakti: 04.49 / İftar vakti: 18.41
Erzurum
İmsak vakti: 04.46 / İftar vakti: 18.38
Eskişehir
İmsak vakti: 05.25 / İftar vakti: 19.17
Gaziantep
İmsak vakti: 05.02 / İftar vakti: 18.50
Giresun
İmsak vakti: 04.53 / İftar vakti: 18.46
Gümüşhane
İmsak vakti: 04.50 / İftar vakti: 18.43
Hakkari
İmsak vakti: 04.38 / İftar vakti: 18.26
Hatay
İmsak vakti: 05.09 / İftar vakti: 18.55
Iğdır
İmsak vakti: 04.31 / İftar vakti: 18.23
Isparta
İmsak vakti: 05.28 / İftar vakti: 19.16
İstanbul
İmsak vakti: 05.32 / İftar vakti: 19.26
İzmir
İmsak vakti: 05.43 / İftar vakti: 19.33
Kahramanmaraş
İmsak vakti: 05.04 / İftar vakti: 18.53
Karabük
İmsak vakti: 05.14 / İftar vakti: 19.09
Karaman
İmsak vakti: 05.18 / İftar vakti: 19.06
Kars
İmsak vakti: 04.33 / İftar vakti: 18.27
Kastamonu
İmsak vakti: 05.09 / İftar vakti: 19.06
Kayseri
İmsak vakti: 05.05 / İftar vakti: 18.56
Kilis
İmsak vakti: 05.04 / İftar vakti: 18.51
Kırıkkale
İmsak vakti: 05.14 / İftar vakti: 19.06
Kırklareli
İmsak vakti: 05.38 / İftar vakti: 19.33
Kırşehir
İmsak vakti: 05.13 / İftar vakti: 19.05
Kocaeli
İmsak vakti: 05.30 / İftar vakti: 19.24
Konya
İmsak vakti: 05.24 / İftar vakti: 19.12
Kütahya
İmsak vakti: 05.30 / İftar vakti: 19.20
Malatya
İmsak vakti: 04.59 / İftar vakti: 18.49
Manisa
İmsak vakti: 05.39 / İftar vakti: 19.29
Mardin
İmsak vakti: 04.45 / İftar vakti: 18.34
Mersin
İmsak vakti: 05.23 / İftar vakti: 19.09
Muğla
İmsak vakti: 05.43 / İftar vakti: 19.31
Muş
İmsak vakti: 04.41 / İftar vakti: 18.32
Nevşehir
İmsak vakti: 05.13 / İftar vakti: 19.03
Niğde
İmsak vakti: 05.14 / İftar vakti: 19.03
Ordu
İmsak vakti: 04.59 / İftar vakti: 18.53
Osmaniye
İmsak vakti: 05.06 / İftar vakti: 18.54
Rize
İmsak vakti: 04.43 / İftar vakti: 18.37
Sakarya
İmsak vakti: 05.25 / İftar vakti: 19.19
Samsun
İmsak vakti: 05.02 / İftar vakti: 18.57
Şanlıurfa
İmsak vakti: 04.58 / İftar vakti: 18.45
Siirt
İmsak vakti: 04.44 / İftar vakti: 18.34
Sinop
İmsak vakti: 05.07 / İftar vakti: 19.03
Sivas
İmsak vakti: 04.55 / İftar vakti: 18.48
Şırnak
İmsak vakti: 04.40 / İftar vakti: 18.28
Tekirdağ
İmsak vakti: 05.34 / İftar vakti: 19.29
Tokat
İmsak vakti: 05.00 / İftar vakti: 18.53
Trabzon
İmsak vakti: 04.49 / İftar vakti: 18.43
Tunceli
İmsak vakti: 04.49 / İftar vakti: 18.43
Uşak
İmsak vakti: 05.32 / İftar vakti: 19.22
Van
İmsak vakti: 04.40 / İftar vakti: 18.30
Yalova
İmsak vakti: 05.29 / İftar vakti: 19.23
Yozgat
İmsak vakti: 05.06 / İftar vakti: 18.57
Zonguldak
İmsak vakti: 05.21 / İftar vakti: 19.16
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