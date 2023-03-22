On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahura kalkılacak. İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale ve Edirne`de yapılacak. En uzun oruç Sinop, en kısa oruç ise Hatay'da tutulacak. İşte il il imsak ve iftar saatleri...

Müslüman alemi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkılacak. Teravih namazı da bu akşam kılınacak.

En uzun oruç tutan il

Sinop`ta 15 saat 23 dakikayla en uzun, Hatay`da ise 14 saat 56 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak.

İlk imsak, Iğdır`da saat 04.33`te, son imsak Çanakkale`de saat 05.43`te yaşanacak.

İlk iftar ise 18.25`te Iğdır`da, son iftar Çanakkale ve Edirne`de 19.35`te yapılacak. İşte orucun ilk gününde il il imsak ve iftar vakitleri...

2023 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.

İşte il il iftar ve sahur saatleri...

Adana

İmsak vakti: 05.12 / İftar vakti: 18.59

Adıyaman

İmsak vakti: 04.59 / İftar vakti: 18.48

Afyonkarahisar

İmsak vakti: 05.28 / İftar vakti: 19.19

Ağrı

İmsak vakti: 04.37 / İftar saati: 18.29

Aksaray

İmsak vakti: 05.15 / İftar vakti: 19.05

Ankara

İmsak vakti: 05.17 / İftar vakti: 19.10

Amasya

İmsak vakti: 05.04 / İftar vakti: 18.58

Antalya

İmsak vakti: 05.26 / İftar vakti: 19.13

Ardahan

İmsak vakti: 04.36 / İftar vakti: 18.30

Artvin

İmsak vakti: 04.38 / İftar vakti: 18.33

Aydın

İmsak vakti: 05.40 / İftar vakti: 19.29

Balıkesir

İmsak vakti: 05.43 / İftar vakti: 19.34

Bartın

İmsak vakti: 05.17 / İftar vakti: 19.12

Batman

İmsak vakti: 04.47 / İftar vakti: 18.36

Bayburt

İmsak vakti: 04.47 / İftar vakti: 18.40

Bilecik

İmsak vakti: 05.28 / İftar vakti: 19.21

Bingöl

İmsak vakti: 04.48 / İftar vakti: 18.39

Bitlis

İmsak vakti: 04.39 / İftar vakti: 18.30

Bolu

İmsak vakti: 05.21 / İftar vakti: 19.15

Burdur

İmsak vakti: 05.30 / İftar vakti: 19.19

Bursa

İmsak vakti: 05.32 / İftar vakti: 19.25

Çanakkale

İmsak vakti: 05.44 / İftar vakti: 19.35

Çankırı

İmsak vakti: 05.15 / İftar vakti: 19.09

Çorum

İmsak vakti: 05.09 / İftar vakti: 19.02

Denizli

İmsak vakti: 05.35 / İftar vakti: 19.23

Diyarbakır

İmsak vakti: 04.49 / İftar vakti: 18.38

Düzce

İmsak vakti: 05.22 / İftar vakti: 19.17

Edirne

İmsak vakti: 05.40 / İftar vakti: 19.35

Elazığ

İmsak vakti: 04.55 / İftar vakti: 18.46

Erzincan

İmsak vakti: 04.49 / İftar vakti: 18.41

Erzurum

İmsak vakti: 04.46 / İftar vakti: 18.38

Eskişehir

İmsak vakti: 05.25 / İftar vakti: 19.17

Gaziantep

İmsak vakti: 05.02 / İftar vakti: 18.50

Giresun

İmsak vakti: 04.53 / İftar vakti: 18.46

Gümüşhane

İmsak vakti: 04.50 / İftar vakti: 18.43

Hakkari

İmsak vakti: 04.38 / İftar vakti: 18.26

Hatay

İmsak vakti: 05.09 / İftar vakti: 18.55

Iğdır

İmsak vakti: 04.31 / İftar vakti: 18.23

Isparta

İmsak vakti: 05.28 / İftar vakti: 19.16

İstanbul

İmsak vakti: 05.32 / İftar vakti: 19.26

İzmir

İmsak vakti: 05.43 / İftar vakti: 19.33

Kahramanmaraş

İmsak vakti: 05.04 / İftar vakti: 18.53

Karabük

İmsak vakti: 05.14 / İftar vakti: 19.09

Karaman

İmsak vakti: 05.18 / İftar vakti: 19.06

Kars

İmsak vakti: 04.33 / İftar vakti: 18.27

Kastamonu

İmsak vakti: 05.09 / İftar vakti: 19.06

Kayseri

İmsak vakti: 05.05 / İftar vakti: 18.56

Kilis

İmsak vakti: 05.04 / İftar vakti: 18.51

Kırıkkale

İmsak vakti: 05.14 / İftar vakti: 19.06

Kırklareli

İmsak vakti: 05.38 / İftar vakti: 19.33

Kırşehir

İmsak vakti: 05.13 / İftar vakti: 19.05

Kocaeli

İmsak vakti: 05.30 / İftar vakti: 19.24

Konya

İmsak vakti: 05.24 / İftar vakti: 19.12

Kütahya

İmsak vakti: 05.30 / İftar vakti: 19.20

Malatya

İmsak vakti: 04.59 / İftar vakti: 18.49

Manisa

İmsak vakti: 05.39 / İftar vakti: 19.29

Mardin

İmsak vakti: 04.45 / İftar vakti: 18.34

Mersin

İmsak vakti: 05.23 / İftar vakti: 19.09

Muğla

İmsak vakti: 05.43 / İftar vakti: 19.31

Muş

İmsak vakti: 04.41 / İftar vakti: 18.32

Nevşehir

İmsak vakti: 05.13 / İftar vakti: 19.03

Niğde

İmsak vakti: 05.14 / İftar vakti: 19.03

Ordu

İmsak vakti: 04.59 / İftar vakti: 18.53

Osmaniye

İmsak vakti: 05.06 / İftar vakti: 18.54

Rize

İmsak vakti: 04.43 / İftar vakti: 18.37

Sakarya

İmsak vakti: 05.25 / İftar vakti: 19.19

Samsun

İmsak vakti: 05.02 / İftar vakti: 18.57

Şanlıurfa

İmsak vakti: 04.58 / İftar vakti: 18.45

Siirt

İmsak vakti: 04.44 / İftar vakti: 18.34

Sinop

İmsak vakti: 05.07 / İftar vakti: 19.03

Sivas

İmsak vakti: 04.55 / İftar vakti: 18.48

Şırnak

İmsak vakti: 04.40 / İftar vakti: 18.28

Tekirdağ

İmsak vakti: 05.34 / İftar vakti: 19.29

Tokat

İmsak vakti: 05.00 / İftar vakti: 18.53

Trabzon

İmsak vakti: 04.49 / İftar vakti: 18.43

Tunceli

İmsak vakti: 04.49 / İftar vakti: 18.43

Uşak

İmsak vakti: 05.32 / İftar vakti: 19.22

Van

İmsak vakti: 04.40 / İftar vakti: 18.30

Yalova

İmsak vakti: 05.29 / İftar vakti: 19.23

Yozgat

İmsak vakti: 05.06 / İftar vakti: 18.57

Zonguldak

İmsak vakti: 05.21 / İftar vakti: 19.16