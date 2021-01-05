İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Durmuş, geçirdiği koronavirüs hastalığının ardından göreve başladığı ilk gün merkezi gezerek, kısa süre önce buraya taşınan İl MEM Ar-Ge birimi çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yardımcıları Mehmet Salih Güvendi, Engin Kahraman ve Öğretmen Destek Merkezi Müdürü Mahmut Araz’ın da eşlik ettiği ziyarette, başarılı çalışmaları nedeniyle Ar-Ge birimindeki öğretmenlere teşekkür eden Durmuş, merkezin tüm alanlarıyla öğretmenlere ve eğitim camiasına hizmet edeceğini ifade etti.

Açılışı henüz yapılmayan Öğretmen Destek Merkezi'nde okullardaki Tasarım Beceri Atölyeleri'nin etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik öğretmenlerin eğitim göreceği ahşap ve metal, görsel sanatlar, drama ve müzik, yazılım, uzay ve astronomi atölyeleri ile stüdyolar, öğretmenler odası, masal odası, cep sineması, toplantı/çalıştay salonu, çalışma salonları, şark odası, kültür kafe gibi sosyal alanlar bulunuyor.