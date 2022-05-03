Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı
[Fotoğraf: İHA]
Tüm yurtta olduğu gibi Iğdır’da da COVID-19 kısıtlamalarından dolayı yapılamayan mezarlık ziyareti bu bayramda maske kısıtlaması olmadan ve yasaksız yapıldı.
Iğdır’da vatandaşlar 2 yılın ardından COVID-19 kısıtlamaları olmadan mezarlık ziyaretlerine gitti.
Bayram namazı sonrası kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar ebediyete intikal eden yakınları için dua etti. Mezar başına gelen vatandaşlar ölen yakınları için Kur’an-ı Kerim okudu.
Akrabasını ziyarete gelen Mehmet Yıldız, “Yasaklardan dolayı mezarlık ziyaretine gelmememiz bizi çok üzüyordu. Bu sene pandeminin olmaması gelebilmemiz bizi çok sevindirdi. Fatiha duası ve Kur’an-ı Kerim okumaya geldik. Bayramlarını kutlamaya geldik. Onlar da bizim yolumuzu gözlüyor” dedi.
Etiketler: Iğdır Ramazan Bayramı
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