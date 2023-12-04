İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi.

E.G. idaresindeki otomobil ile İ.K. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ters döndü. Kazada sürücülerden E.G. ile diğer otomobilde bulunan H.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.