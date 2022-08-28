Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 15:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İki gündür haber alınamayan mühendis evinde ölü bulundu
Sinop'un Ayancık ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan şantiye şefi mühendis evinde ölü bulundu.
Sinop’un Ayancık ilçesinde şantiye şefi olarak çalışan mühendis Fuat Uygun’dan iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.
İlçeye bağlı Cevizli Mahallesi üzerindeki ikametinde ekipler tarafından yapılan incelemede mühendis yerde hareketsiz bulundu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Uygun’un hayatını kaybettiğini bildirdi. Fuat Uygun'un cansız bedeni sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uygun’un yalnız olduğu sırada kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilirken esas ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
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