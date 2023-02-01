Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki gündür haber alınamayan çift evlerinde ölü bulundu
Giresun'un Görele ilçesinde 2 gündür haber alınamayan karı koca evlerinde ölü bulundu.
Burunucu köyünde yaşayan Ali (68) ile eşi Sevim (66) Tetik'e iki gündür ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.
Adrese giden jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Tetik çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali ve Sevim Tetik'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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