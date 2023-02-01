Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da karla mücadele çalışması başladı
Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ardahan-Çıldır karayolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamları önlemek için karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.
Etiketler: Ardahan
Sıradaki Haber
Amasya'da 20 bin öğrenci ücretsiz yemekten yararlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz