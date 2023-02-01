Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan-Çıldır karayolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamları önlemek için karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.