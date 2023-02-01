Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 1 milyon 660 bin makaron ele geçirildi
Uşak'ta durdurulan bir tırda tütünle doldurulmuş 1 milyon 660 bin makaron bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak-Ankara kara yolunda şüpheli bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırda kolilerin içerisinde tütünle doldurulmuş 1 milyon 660 bin makaron ele geçirildi.
Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
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