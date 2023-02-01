İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak-Ankara kara yolunda şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırda kolilerin içerisinde tütünle doldurulmuş 1 milyon 660 bin makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.