Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düzce'de kar yağışlı etkili oldu
Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışıyla birçok nokta beyaza büründü. D-655 yolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Düzce'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağmayı sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok yer kısa sürede beyaza büründü.
Kar yağışı, Düzce ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-655 yolunda da etkili oldu.
Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı.
Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, kar altında fotoğraf çektirdi, bazıları da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Etiketler: Düzce Kar Yağışı
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