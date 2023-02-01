Düzce'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağmayı sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok yer kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışı, Düzce ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-655 yolunda da etkili oldu.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, kar altında fotoğraf çektirdi, bazıları da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.