Tosya ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezi ve köylerde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi.

Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması için köy yollarında ve şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri ise D-100 kara yolunun ilçeden geçen bölümünde sürücüleri yanlarında takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı, trafiğin aksamaması için gece boyunca çalışma yürütüldü.

Küre'de de kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza bürünürken, Koyunkırtık köyü mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.