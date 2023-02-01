Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kar nedeniyle 15 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Şırnak'ta dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde 9 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, Beytüşşebap ilçesinde ise yarım metreyi buldu. 9 köy ve 6 mezra yolu, kar yağışıyla ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
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