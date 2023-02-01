Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle Siirt'in ilçeleri Pervari'de 4, Baykan’da 2, Şirvan'da 3 köye ulaşım sağlanamıyor. Yetkililer köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti.
Yetkililer, ayrıca sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Siirt Hava Durumu
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