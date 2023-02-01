İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Dedektör köpeği Maximillon'ın da katıldığı aramada, 5 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.