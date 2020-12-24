Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Türkiye'nin ihraç ettiği elmaların üçte birinin Karaman'da yetiştirildiğini belirterek, bu alanda yatırım yapmak isteyenleri kente davet etti.

Türkiye'nin elma üretiminde Isparta 700 bin tonla birinci, Karaman 500 bin tonla ikinci, Niğde ise 400 bin tonla üçüncü sırada yer alıyor.

Ağaç sayısı bakımından birinci sırada olan Karaman'da 12 milyon elma ağacı bulunuyor. Bu sayı her yıl 150- 200 bin adet artıyor.

Karaman'daki meyve üreticilerinin "Amasya", "golden", "starking" gibi bilinen çeşitlerin yanında "crisp pink", "fuji" ve "gala" gibi dünya piyasasında aranan türlerin de üretimine yönelmiş olmaları elma ihracatına olumlu yansıyor.

Modern soğuk hava ve paketleme tesislerinin çoğalması ve ilin avantajlı lokasyonu da ihracatçı firmaları Karaman'a yöneltiyor.

Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada muzdan sonra en çok tüketilen meyvenin elma olduğunu söyledi.

Elma denilince ülkede ilk akla gelen illerden birinin Karaman olduğunu belirten Alkan, "Karaman 205 bin dekar ekili alanla ülkede üçüncü sırada. Yıllık 480-500 bin ton rekolteyle ikinci sıradayız. Yaklaşık 12 milyon dikili ağaçla da ilk sırada yer alıyoruz. İlde 50 dekarın altında 1050 işletmemiz, 100 dekarın üzerinde de 150 işletmemiz mevcut." dedi.

Türkiye'den geçen yıl 250 bin tona yakın elma ihraç edildiğini dile getiren Alkan, bu miktarın 80 bin tonluk kısmının Karaman'a ait olduğunu ifade etti.

Karaman'da elma yetiştiricilerinin mart ayında budamayla başlayan üretim serüveninin bugünlerde geç hasat çeşitleriyle sona erdiğini anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Bahçelerden özenle toplanan elmaların bir kısmı direkt tüketilirken, büyük bir bölümü de soğuk hava depolarında saklandı. Karaman'da şu anda 35 soğuk hava deposu var. Bu depoların kapasitesi 170 bin ton. Bir o kadar daha kapasiteye ihtiyaç var. Buralarda paketlenen elmalar ülke içinde pazarlara gönderilirken bir kısmı da ihraç ediliyor. Elma paketleme tesisleri yoğun bir çalışma içinde. Ülkemizden ihraç edilen elmanın üçte biri Karaman'da üretiliyor. Çok güzel teşvik ve destekler var. Yatırım yapmak isteyenleri Karaman'a bekliyoruz."

20 ülkeye ihraç ediliyor

Karaman'da faaliyet gösteren ve ihracat yapan bir işletmenin temsilcisi olan Ali Erikci de dünyada 6 bine yakın elma çeşidi olduğunu, bunlardan ancak 15'inin pazarının bulunduğunu belirtti.

Karaman'da bu 15 çeşitten 10'unun üretildiğine dikkati çeken Erikci, şunları kaydetti:

"Golden, starking, Karaman yeşili, crisp pink, fuji, gala en çok istenen elma çeşidi. Karaman elma ihracatı için çok uygun bir yer. Hem ham maddeye hem limana yakın. Ülkemizden 2019 yılında 250 bin tona yakın elma ihracatı yapıldı. Bunun 80 bin tonu Karaman'dan gerçekleştirildi. Firmamız 15 bin ton elmayla buna katkı yaptı. Bu seneki hedefimiz 20 bin ton. Bu tesiste işlediğimiz elmaları Hindistan, Malezya, Singapur, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya gibi 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Karaman'da bu rakamların artacağını inanıyoruz. Salgın sürecinde gıdanın önemi arttı. Salgın sonrası daha iyi olacak."

Hasatta eğitimli kişiler çalıştırılıyor

Erikci, Karaman'daki elma üreticilerinin ve elma ticaretiyle uğraşanların kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Artık eskisi gibi herkes elma hasadında çalıştırılmıyor. Bu işin eğitimini almış insanları tercih ediyoruz. Bu, meyve toplanırken oluşan zararı en aza indiriyor." diye konuştu.

Bahçelerden gelen elmaları en modern makinelerle cinsine, rengine ve çapına göre ayırdıklarını anlatan Erikci, "Elmalar, karton kutulara konulduktan sonra soğutmalı konteynırlarla ihraç ediliyor. Elmalar paketlenirken kesinlikle katkı maddesi kullanılmıyor. Yani mumdur, ilaçtır kesinlikle yok. Bahçeden toplandığı gibi sofralara sunuluyor. Tesiste banda düşen her elma mutlaka bilgisayarlar aracılığıyla kontrol ediliyor. Kullandığımız sistemler şu anda dünyada kullanılan en yeni sistemler." dedi.

"Karaman'ın üretimde ilk sırada yer alacağına inanıyorum"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da ilde elmacılığın gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Modern elma bahçeleriyle Karaman'ın adete bir elma ormanı haline geldiğini ifade eden Bayram, "Üretici eski bahçeleri söküp yerine yeni fidanlar dikiyor. Topraktan sofraya kadar bütün üretim ve pazarlama aşamalarında iyi tarım uygulamaları kullanılıyor. Elma üretiminde Isparta ve Niğde ile yarışıyoruz. Eskiden bizim üreticilerimiz Isparta'daki elma bahçelerini gezmeye giderlerdi. Şimdi birçok ilden üreticiler ilimizdeki elma bahçelerini görmeye geliyor." diye konuştu.

Bayram, ziraat mühendislerinin de sürekli üreticilerin yanında olduğunu, yeni kurulan elma bahçelerinde de üretimin başlamasıyla Karaman'ın bu alanda ilk sırada yer alacağına inandığını dile getirdi.

