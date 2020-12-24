Altınordu Belediyesi, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Zabıta ekipleri, ilçedeki esnaf ile pazar yerlerinde düzenli olarak maske ile sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Pazar yerlerine girişte ateşleri ölçülen vatadaşların kontrollü şekilde geçişi sağlanırken, vatandaşlara kurallarla ilgili bilgilendirmede bulunuluyor.

Ekipler ayrıca gıda satışı yapan iş yerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda takip ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere, pandemi sürecinin en başından beri mücadeleyi ve tedbiri en üst seviyede tuttuklarını belirtti.

Toplum sağlığını korumak adına belediye ekiplerinin tedbir ve denetimleri büyük titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Tören, bugüne kadar alınan tedbirlere hassasiyetle uyan hemşehrilerine sabırları, dikkat ve özenleri için teşekkür etti.

Tören, salgınla mücadelenin başarıyla sonlanıncaya kadar herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığını korumak adına uymaya devam etmelerinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.