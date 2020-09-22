İHH Barış Pınarı Bölgesi Sorumlusu Behçet Atila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılında 50 yetim öğrenciye eğitim desteği verdiklerini söyledi.

Bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Atila,"Gerek Tel Abyad gerek Rasulayn ilçesinde insani yardımlarımız sürüyor. Bugün Tel Abyad merkezinde 50 yetim çocuklarımıza kırtasiye ve oyuncak yardımında bulunduk. Bölgedeki bütün yetim çocukların sponsorluğumuza alacağız." dedi.

Atila, Tel Abyad Hastanesine bay ve bayan iki konteyner mescit yaptıklarını da belirtti.

Mescit açılış törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Afad sorumlusu Mahmut Sönmez de katıldı.