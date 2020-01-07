İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'da 2019'un son günü başlayan yağmurun etkisini arttırarak sel ve toprak kaymalarına neden olduğu, son yılların en yüksek yağışlarına maruz kalan başkent Jakarta'da ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiği belirtildi.

Jakarta dahil toplamda 6 bölgede etkisi hissedilen yağışların yaklaşık 1 hafta daha sürebileceğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, felaket nedeniyle şu ana kadar 92 bin 261 kişinin güvenli bölgelere göç ettiği vurgulandı.

Sel felaketi nedeniyle 100'den fazla evin de kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, "Ülkede, kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaketten başta başkent Jakarta olmak üzere Bogor, Lebak, Depok, Bekasi ve Tangerang şehirleri etkilendi. Ülkede acil olarak barınma, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyuluyor. Felaket haberini alır almaz harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, ilk etapta 3 bin kişiye acil yardım ulaştırdı. Acil Yardım Çalışmaları kapsamında mağdurlara, gıda, hijyen ve mutfak malzemeleri dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sel mağdurlarına destekte bulunmak isteyen vatandaşların SEL yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabileceği ya da İHH'nın banka hesapları yoluyla açıklamaya PROJE KODU 12142 yazarak destek verebileceği de bildirildi.

Kaynak: AA