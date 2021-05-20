Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesinin çalışmasıyla kurak ve tuzlu toprakta yetiştirilmesine rağmen besin değeri ve veriminin yüksek olduğu belirlenen "selvi sirkenin" bitkisi hayvanlar için yem, yaprakları ise insan gıdası olarak kullanılabilecek.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Konya'dan temin edilen tohumlarla, ilk etapta Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü sahasında ekilen bitki, kurak ve tuzlu toprakta yetiştirildi.

Yaklaşık 4 yıl süren proje sonucu, insan ile hayvan beslenmesinde alternatif bir kaynak olabileceği değerlendirilen bitkinin, yapılan testlerde besin değerinin ve veriminin yüksek olduğu tespit edildi.

Bitkinin ekiminin yaygınlaştırılması için Doğu Anadolu Projesi'ne (DAP) başvuruldu. Bitkinin genç döneminde oluşturduğu yaprakların insan gıdası olarak, ileri gelişme dönemlerinde ise tümünün yonca ve mısır gibi hayvan yemi olarak kullanılması planlanıyor.

Projeyle çorak ve tuzlu olması nedeniyle tarım yapılamayan 36 bin hektar toprağın tarıma kazandırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Temel, AA muhabirine, alternatif gıda bitkilerine yönelik proje üzerinde 4 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Kurak ortamda su verilmeden yetiştirdikleri selvi sirkenin bitkisinden iyi verim aldıklarını ifade eden Temel, şöyle konuştu:

"Selvi sirkenin bitkisinden sulanmadan bir dekarlık alanda 10 ile 12 ton arası, sulu şartlarda ise 17-18 ton verim alındığını gördük. Bu bitkinin yapraklarını, lahana, asma yaprağı, ıspanak hangi amaçla gıda olarak tercih ediliyor ve kullanılıyorsa, börektir, çorbadır benzeri yemeklerde kullanabiliriz. Normalde mısırın protein oranı yüzde 8-9 civarındadır ama bunun protein oranı yüzde 12-13 civarındadır. Dolayısıyla mısırdan daha yüksek proteine sahiptir. Bu anlamda da önemli alternatif bir yem bitkisi, alternatif bir gıda bitkisi olarak tercih edebiliriz."

Kurak ve tuzlu toprağa rağmen yüksek verim alınıyor

Temel, bu bitkiyi hiç sulama yapılmadan ve gübre verilmeden, tuzlu topraklarda yetiştirilebilir olması nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, bitkinin kurak iklime sahip Iğdır'da hayvancılık ve tarımla uğraşan insanlar için önemli bir alternatif gıda kaynağı olacağını dile getirdi. Temel, şunları kaydetti:

"Iğdır'da 92 bin 200 hektarlık toprak alanı var. Bunun yaklaşık 36 bin hektarlık alanı tuzlu ve 7 bin hektarlık alanı da drenaj kanalı. Toplamda 43 bin hektarlık Iğdır toprağı tarımsal kullanım dışında kalıyor. Bu çalışmamızda amacımız, kurak, tuzlu ve çorak toprağa dayanıklı bitkiler yetiştirmek oldu. Buradaki üreticilere alternatif bitkiler geliştirmek istiyoruz. Biliyoruz ki hayvancılıkta yapılan masrafın en azından yüzde 70'i hayvanın boğazına, yemlemeye gidiyor. Dolayısıyla hayvana verilen yem ucuz temin edilirse, bu üreticiye ekonomik değer katacaktır."