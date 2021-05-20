Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Thodex soruşturması ne aşamada? Faruk Fatih Özer nerede? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı...
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer nerede? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Soylu, Thodex vurgununa yönelik başlatılan soruşturmadan bilgiler paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex yöneticisi Fatih Özer'e ilişkin, "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah." dedi.
[Thodex soruşturması] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nerede olduğunu biliyoruz, alacağız inşallah.https://t.co/KeJky6U892 pic.twitter.com/ios1fUOR3N— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021
Thodex yöneticisi Fatih Özer soruşturmasına ilişkin soru üzerine Soylu, "Soruşturma esaslı yürüyor. Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır. Tüm temaslarımız yürüyor Arnavutluk'ta. Arkadaşlarımız orada, diğer yanı ülkelerde. Başka bir ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
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