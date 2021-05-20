Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, cezaevinden izinli çıkan kişinin evinde uyuşturucu bulundu.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla girdiği cezaevinden izinli çıkan A.A'nın evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Hükümlünün evine narkotik köpeği desteğiyle düzenlenen operasyonda, 4 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve eroin, 8 parça esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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