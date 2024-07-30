Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.07.2024 23:24

Iğdır'ı simgeleyen semboller üniversitede magnete dönüştürülüyor

Iğdır Üniversitesinde kurulan atölyede, kenti simgeleyen semboller magnete dönüştürülüp satışa sunulurken elde edilen gelir bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

Iğdır'ı simgeleyen semboller üniversitede magnete dönüştürülüyor

Üniversitenin Seramik Atölyesinde, alçı ile seramikten kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla birbirinden farklı figürde hediyelik magnet üretiliyor.

Başta Ağrı Dağı, leylek, kayısı ve al elma olmak üzere birçok simgenin işlendiği magnetler, beğeni topluyor.

Yapılan magnetler hem kurumun sosyal medya adreslerinden hem de etkinliklerde kurulan stantlar ve anlaşmalı iş yerlerinde satışa sunuluyor.

Atölye sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Elçin Telli Ateş, üretilen ürünlerin ilgi çektiğini ve günlük üretime devam ettiklerini söyledi.

Ürünlerin emek ve zaman istediğini anlatan Ateş, "Fırından çıkan ürünlerimizi seramik boyalarımızla dekorluyoruz. Bütün aşamalardan sonra sırlama oluyor. Sırlamada da yaklaşık olarak 10-11 saat kadar fırın pişirimi gerçekleşiyor, 1000 derecede oluyor bu pişirim. Ağır bir şekilde soğumaya bırakıyoruz. Bütün aşamaların bitmesi yaklaşık olarak 20 günümüzü alıyor ve sırlı, parlak minik bir magnetimiz oluyor." dedi.

Üniversitede 5 yıldır seramik ürettiklerini, bu yıl da Iğdır'a özgü ürünler hazırladıklarını dile getiren Telli, "Kayısı, elma, leylek, Ağrı Dağı'nın bulunduğu magnetler ürettik. Iğdır'ın turizm potansiyeline katkı sağlamak istedik, bu nedenle üretimlerimize devam ediyoruz. Seramik magnetlerimizin yanı sıra alçıları da var." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinde 35 kursiyer sertifika aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
00:35
Yusufeli Tüneli'nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
23:40
İstanbul'da döküm sahasında toprak kayması
23:38
Hamas: İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ı hedef alması "tehlikeli bir tırmanış"
00:42
İşgalci İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi
23:27
İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
Samsun'da gün batımı
Samsun'da gün batımı
FOTO FOKUS
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ