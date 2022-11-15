Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'daki İrem Bağları'nda sonbahar renkleri
Iğdır'daki İrem Bağları sonbahar renklerine büründü.
Ağrı Dağı'nın kuzeyinde, Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan İrem Bağları'nda birbirinden farklı meyve ağaçları, tarla ve bahçeler bulunuyor.
Yurdun en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı eteklerindeki arazilerde yer alan bahçelerin bulunduğu alan bir vahayı andırıyor.
Sonbahar renklerine bürünen İrem Bağları dronla görüntülendi.
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