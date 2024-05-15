Iğdır'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

Son yıllarda nesli tehlike altında olan doğanın çöpçüleri olarak bilinen akbaba çeşidine Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde rastlandı.



Tuzluca ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından bakıma muhtaç halde bulunan Kızıl Akbaba Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personeli ile birlikte teslim alındı.



Ekipler tarafından teslim alınan Kızıl Akbabanın bakım ve tedavisinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderilmek üzere Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kızıl Akbaba bakımı ve tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.