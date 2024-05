Ağrı'da teknoloji rüzgarı esti

Ağrı Valiliği himayesinde, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliği ile geçen sene hayata geçirilen `Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması`nın ikincisi Ağrı’da büyük bir katılımla yapıldı.



2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Müzik dinletisiyle devam eden program, protokol üyelerinin konuşmasıyla sürdü. Daha sonra Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan olmak üzere dört ilden toplam 139 ekibin katıldığı yarışmada ön elemeyi geçen 20 grup final yarışması için kolları sıvadı. Tasarım ve yazılımını tamamen kendilerinin yaptığı robotların, belirlenen parkurun başlangıç noktasından bitiş noktasına en erken sürede ulaşması için mücadele eden gruplar arasında hedefe en kısa sürede ulaşan 1’inci gruba 100 bin lira, 2’nci gruba 75 bin lira ve 3’üncü gruba ise 50 bin lira ödül verildi.





Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi noktasında bu tür yarışmaların önemli olduğunu vurgulayarak, “Ülkemiz her alanda büyüyor. Teknolojide günümüzün vazgeçilmezi. Ülkemiz büyürken bu alanlarda oluşabilecek nitelikli iş gücünü yetiştirme bakımından özel sektör ile devlet iş birliğinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu herkes her platformda zikrediyor. Bu yarışma bu yönüyle de önemli. Her yarışmanın bir kazananı oluyor ama bu organizasyona katılan, fikirleriyle emek veren bütün öğrencilerimizi kazanmış kabul ediyoruz" dedi.Programa; Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, il protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.