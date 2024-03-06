Iğdır'da uygulamalı eğitimler devam ediyor

Iğdır Üniversitesi ile Iğdır AFAD iş birliğiyle hazırlanan ortak çalışma programı çerçevesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında okuyan öğrenciler uygulamalı ve teorik eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor.

Öğretim Görevlisi Özal Kaya tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, mesleki gelişim sürecinde pek çok makine ve ekipman ile çalışma imkanı buluyor.

Eğitimlerde öğrencilere kentsel arama ve kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ulaşım kazaları gibi birçok kurtarma çalışmasına yönelik yöntem öğretiliyor.