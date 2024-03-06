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Güncel
İHA 06.03.2024 17:17

Iğdır'da uygulamalı eğitimler devam ediyor

Iğdır Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri için uygulamalı eğitimler devam ediyor.

Iğdır'da uygulamalı eğitimler devam ediyor
[Fotograf: İHA]

Iğdır Üniversitesi ile Iğdır AFAD iş birliğiyle hazırlanan ortak çalışma programı çerçevesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında okuyan öğrenciler uygulamalı ve teorik eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor.

Öğretim Görevlisi Özal Kaya tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, mesleki gelişim sürecinde pek çok makine ve ekipman ile çalışma imkanı buluyor.

Eğitimlerde öğrencilere kentsel arama ve kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ulaşım kazaları gibi birçok kurtarma çalışmasına yönelik yöntem öğretiliyor. 

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