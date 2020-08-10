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Iğdır'da tarihi mezarlıkta kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da tarihi bir mezarlıkta yasa dışı kazı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.
Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde bulunan tarihi bir mezarlıkta kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, mezarlıkta define arayan 7 kişiyi, kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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