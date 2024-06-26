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Güncel
AA 26.06.2024 13:39

Iğdır'da salatalıkta bu sezon 5 bin ton verim bekleniyor

Iğdır’da üretilen salatalıkta, bu sezon yaklaşık 5 bin ton verim bekleniyor.

Iğdır'da salatalıkta bu sezon 5 bin ton verim bekleniyor

Coğrafi yapısı ve iklim şartları nedeniyle birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği kentte, sera ve bahçeler olmak üzere 500 dekar alanda salatalık üretiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş,  salatalıkta hasadın yavaş yavaş başladığını söyledi.

Kentteki marketlerin, manavların ihtiyacının bölge üreticilerince karşılandığını anlatan Tingiş, "Seranın dışında açıkta da üretimlerimiz devam etmektedir. İlimizde yaklaşık 5 bin ton civarında salatalık üretimi yapılmaktadır. Üreticilerimiz üretiyor, biz de üreticilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz" dedi.

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