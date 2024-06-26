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Güncel
AA 26.06.2024 12:36

Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu

Artvin'in Arhavi ve Borçka ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu

Arhavi ilçesinde bir süre etkili olan sağanak dolayısıyla bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki iş yeri ve depolar su ile doldu.

Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda biriken su ise zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler, polislerin yönlendirmesiyle trafikte güçlükle ilerledi.

Arhavi Belediyesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 50 personelin iş makineleri ile sahada olduğu belirtildi.

Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için gereken tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, "Arhavi halkının güvenliği ve refahı için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Arhavi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Güç birliği içinde, olası risklere karşı birlikte hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Hopa ilçesine bağlı Subaşı köyünde de sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyalan dolayısıyla bir evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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