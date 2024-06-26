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Güncel
AA 26.06.2024 12:04

Gaziantep'te çıkan anız yangınında zeytin ağaçları zarar gördü

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki anız yangınından 110 zeytin ağacı etkilendi.

Gaziantep'te çıkan anız yangınında zeytin ağaçları zarar gördü

Fevzipaşa Mahallesi kırsalında hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, İslahiye Belediyesine ait Çöp Toplama Merkezi'ne ulaşmadan Zincirli Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, mahalle halkının da ekiplere yardımıyla yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yaklaşık 3 dönüm alandaki anız yangınında, 110 zeytin ağacı zarar gördü.

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