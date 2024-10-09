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Güncel
AA 09.10.2024 00:00

Iğdır'da "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı

Iğdır'da "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi.

Iğdır'da "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı

Vali Ercan Turan, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, son zamanlarda afetlerin birçok boyutuyla dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde yer aldığını söyledi.

Kentteki sorunlar için afet risk azaltma planları yapıldığını belirten Turan, "Amacımız riskleri değerlendirmek, krizler ortaya çıkmadan önce riskleri yönetmek. Büyük bir deprem yaşadık. Çürük binalar ve sıkıntılı yapılar yüzünden canlarımızı kaybettik. Bu canlar bir daha geri gelmiyor. Bu yüzden kentimizi buna hazırlamak hepimizin asli görevi." dedi.

Turan, ildeki afet risk profilinin birinci sırasında nükleer kazaların yer aldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"1976 yılında yapılmış ve ilimizin sınırına çok yakın 16 kilometre mesafede Metzamor Nükleer Santrali var. Bu eski teknolojiyle çalıştırılıyor. Ülkemiz diplomatik açıdan bu santralın artık çalıştırılmaması konusunda girişimlerde bulunuyor. Bu bizim için en büyük risklerden bir tanesi. Nükleer kazalar olabilir, bununla ilgili hazırlık çalışmaları ve risk değerlendirme planları yapılmış."

Toplantıya bazı kurum müdürleri de katıldı.

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