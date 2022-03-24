Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin Melekli Beldesi'nde yaptığı çalışma sonucunda S.A, gözaltına alındı.
S.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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