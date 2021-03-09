Iğdır’da 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca; av sezonu 07.03.2021 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandı. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri sona erdirildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu 2020-2021 Av Dönemi için avın kapanış tarihini belirlemiştir. Bu karara göre av sezonu 07.03.2021 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. Av sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamış olacaktır. Yeni av sezonu takriben 2021 Yılı Ağustos ayı itibariyle açılacaktır. Avın kapalı olduğu bu dönem av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi evrelerini içine almaktadır. Bu süreçte ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasak olup, toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. Avcılara ve ilgililere duyurulur”

