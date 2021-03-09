Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan kardeşler B.M. ve Z.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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