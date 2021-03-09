Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'daki cinsel istismar sanığına 11 yıl 5 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 11 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.V. (73), taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları katıldı.
Söz verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 5 yıl 2 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.
Son Haberler
- 14:41
- 14:46
- 14:33
- 14:20
- 14:33
Sıradaki Haber
Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz