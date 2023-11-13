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Güncel
AA 13.11.2023 18:04

Iğdır'da asfalt üretim tesisi açıldı

Iğdır’da saatte 240 ton üretim kapasiteli asfalt üretim tesisi açıldı.

Iğdır'da asfalt üretim tesisi açıldı

Valilik ve İl Özel İdaresince, Tuzluca ilçesine bağlı Sürmeli köyünde, 46 milyon liralık bütçeyle yapılan tesisin açılışı için tören düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Özel idaresi Genel Sektreteri Kasım Çarman ve ilgilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, ilk üretim yapıldı.

Tesiste 3 adet 150 tonluk sabit elektrik bitüm tankı, 900 tonluk bitüm havuzu ve kızgın yağ sistemi, otomatik/manuel batch tipi 4 kurutma bunkeri ve buna ait 630 kilovat elektrik trafosu, kum ve agrega eleme-yıkama tesisi, 110’luk dik milli konkasör tesisi ve buna ait 1000 kilovat elektrik trafosu, saatte 400 ton üretim kapasiteli mekanik plent ve buna ait 4 bunker, saatte 60 ton kapasiteli kuru sistem beton santrali ve buna ait 1 silo ve 3 bunker bulunuyor.

Tesis, 7.42 hektar alan üzerinde, gerekli izin ve çalışma ruhsatları alınarak hizmete sunuldu.

Tesiste üretim, Vali Turan ve Milletvekili Alagöz’ün sistemi çalıştırmasıyla başladı.

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