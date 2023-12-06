Iğdır'da, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yeşilay, Gençlik Merkezi ve Iğdır Üniversitesi Genç Ofis'in ortak yaptığı etkinlik, Kredi Yurtlar Kurumu Selman-ı Farisi Erkek Yurdu Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erol Bayat'ın açılış konuşmasının ardında Iğdır Üniversitesi Genç Ofis gönüllüsü öğrencilerinin yaptığı Workshop çalışmasını katılımcılara sunmalarıyla devam etti.

Genç Ofisi gönüllülerinden Hatice Kahraman, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlendikleri etkinlikle amaçlarının, gençlere ulaşarak daha fazla gönüllü toplamak olduğunu söyledi.

Program, Iğdır Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencilerinin verdiği konserle devam etti.