Haber Giriş: Kaynak: AA
Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Özdurhan, güvenlik korucularıyla bira araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır'da görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi.
Iğdır Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret eden Özdurhan, dernek başkanı Mehmet Abiş ve köy korucularıyla görüştü.
Albay Özdurhan, korucuların sorunlarını dinleyip faaliyetleri ve görev alanları hakkında Abiş'ten bilgi aldı.
Köy korucularıyla teker teker görüşüp sohbet eden Özdurhan, ziyaret sonunda Abiş'e plaket verdi.
Etiketler: ığdır Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay ÖzdurhanSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 17:11
Sıradaki Haber
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz